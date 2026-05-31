gap lancia una nuova stima per gli utili annuali

Gap ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili annuali dopo aver registrato un incremento delle vendite. Nel primo trimestre, le vendite sono salite dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 3,5 miliardi di dollari. La società ha annunciato di aver aumentato le stime sugli utili per tutto l’anno.

Dopo un aumento delle vendite, Gap ha alzato le previsioni sugli utili per l’intero esercizio. Per il primo trimestre le vendite hanno visto un aumento dell’1% a 3,5 miliardi di dollari. Inoltre, l’azienda statunitense ha registrato un aumento del 2% delle vendite comparabili nei tre mesi terminati il 2 maggio, con le vendite nei negozi in crescita del 3% e quelle online in calo del 2%. Come ha dichiarato la stessa azienda, che ha registrato un utile netto trimestrale di 339 milioni di dollari e un utile diluito per azione di 0,90 dollari nel primo trimestre dell’esercizio fiscale 2026, “Nel primo trimestre, Gap ha compiuto ulteriori progressi rispetto alle nostre priorità strategiche, tra cui nuovi guadagni di quota di mercato e il raggiungimento del nono trimestre consecutivo di vendite comparabili positive”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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