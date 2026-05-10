C’è una nuova stima sui soldati russi morti in Ucraina

Recentemente sono stati pubblicati nuovi dati riguardanti il numero di soldati russi deceduti in Ucraina, provenienti da fonti indipendenti all’interno della Russia. Questi dati sono considerati affidabili da esperti esterni, anche se non sono stati confermati ufficialmente dal governo russo. La stima si basa su informazioni fornite da media indipendenti, che hanno analizzato diverse fonti e testimonianze sul campo.

È stata fatta da media russi indipendenti ed è considerata molto attendibile, anche se la Russia cerca di nascondere i dati: sono 352 mila Secondo una nuova stima pubblicata dai media russi indipendenti Mediazona e Meduza, i soldati russi uccisi nella guerra in Ucraina sarebbero stati 352 mila tra l’inizio della guerra e la fine del 2025. Il numero dei morti è tenuto segreto tanto dalla Russia quanto dall’Ucraina, e per arrivare alla loro stima Mediazona e Meduza hanno assemblato assieme varie fonti ufficiali e usato metodi creativi di calcolo. Un primo blocco di morti, circa 218 mila, è stato verificato manualmente da Mediazona e dalla...🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ucraina strage di soldati ogni giorno/ Generale Morabito: Quanti morti Kiev perde una generazione

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