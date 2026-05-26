Redditi Cisl lancia l' allarme | Romagna a due velocità il gap con la media regionale pesa sulle famiglie

I redditi dichiarati nel 2025 mostrano un divario tra le diverse province della regione, con alcune aree che registrano livelli più bassi rispetto alla media regionale. L’analisi dell’Osservatorio Cisl Romagna evidenzia come questa differenza influisca sulle famiglie, creando una situazione di disparità economica tra le zone. I dati, raccolti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, indicano che la crescita economica non si distribuisce uniformemente, accentuando le differenze tra i vari territori.

L’analisi dei redditi dichiarati nel 2025 (anno d’imposta 2024), curata dall’Osservatorio Cisl Romagna su dati Mef, delinea un territorio caratterizzato da una crescita che non riesce a distribuirsi in modo uniforme, lasciando emergere divari strutturali tra province e comuni. Sebbene l'area. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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