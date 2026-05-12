La Lombardia si presenta come un punto di riferimento per gli investimenti in Italia, con 448 progetti avviati su un totale di 1.158 annunci pubblicati tra il 2021 e il 2025. La regione si propone come un hub europeo e globale, attirando aziende e capitali da vari paesi. La promozione di “Invest in Lombardy” mira a rafforzare questa posizione, evidenziando l’interesse verso iniziative di sviluppo economico e infrastrutturale.

448 progetti di investimento su 1.158 annunciati in Italia dal 2021 al 2025, una quota tra il 35 e il 45% del totale dei volumi generati su scala nazionale, un aumento dello stock di risorse destinate al territorio e 2,8 miliardi di investimento in conto capitale programmati nel solo 2025, capaci di generare 6.200 posti di lavoro: la Lombardia è la locomotiva industriale e produttiva d’Italia e la Regione intende cavalcare questo trend. Oggi, nella cornice di Palazzo Grazioli a Roma, sono stati annunciati i risultati del piano “ Invest in Lombardy ” dal 2021 al 2025 e prospettate le progettualità per gli anni a venire, con cui la Lombardia intende mettere al centro le nuove frontiere della competitività: semiconduttori, industria tecnologica avanzata, biomedicale, farmaceutico, energie pulite nel mirino.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lombardia, hub europeo e globale per l’Italia: la Regione spinge “Invest in Lombardy”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lombardia, Regione sempre più interlocutore del dibattito manifatturiero europeo

Salute: Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevità(Adnkronos) – Si è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata...

Argomenti più discussi: Lombardia hub europeo, focus su investimenti e sviluppo; Fontana e Cattaneo visitano la sede di NTT DATA a Milano; Poliani confermato alla guida del DIH della Lombardia; La crescita dei data center in Italia e in Europa.

IL GRANO LIMITED - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Secondo il Financial Times la crisi abitativa di Milano ormai è più grave anche di quella di Londra reddit

La nuova strategia della Lombardia per attrarre investimenti, assessore Guidesi: da leader del Paese a hub europeo e internazionaleA Roma la presentazione del progetto: numeri solidi, leadership consolidata e una sfida che cambia scala (mi-lorenteggio.com) Roma, 12 maggio 2026 – Regione Lombardia prosegue e rafforza la propria st ... mi-lorenteggio.com