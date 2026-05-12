Lombardia hub europeo e globale per l’Italia | la Regione spinge Invest in Lombardy
La Lombardia si presenta come un punto di riferimento per gli investimenti in Italia, con 448 progetti avviati su un totale di 1.158 annunci pubblicati tra il 2021 e il 2025. La regione si propone come un hub europeo e globale, attirando aziende e capitali da vari paesi. La promozione di “Invest in Lombardy” mira a rafforzare questa posizione, evidenziando l’interesse verso iniziative di sviluppo economico e infrastrutturale.
448 progetti di investimento su 1.158 annunciati in Italia dal 2021 al 2025, una quota tra il 35 e il 45% del totale dei volumi generati su scala nazionale, un aumento dello stock di risorse destinate al territorio e 2,8 miliardi di investimento in conto capitale programmati nel solo 2025, capaci di generare 6.200 posti di lavoro: la Lombardia è la locomotiva industriale e produttiva d’Italia e la Regione intende cavalcare questo trend. Oggi, nella cornice di Palazzo Grazioli a Roma, sono stati annunciati i risultati del piano “ Invest in Lombardy ” dal 2021 al 2025 e prospettate le progettualità per gli anni a venire, con cui la Lombardia intende mettere al centro le nuove frontiere della competitività: semiconduttori, industria tecnologica avanzata, biomedicale, farmaceutico, energie pulite nel mirino.🔗 Leggi su It.insideover.com
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