Aerospazio | Bergamo punta a diventare hub strategico europeo

Un docente dell’Università di Bergamo ha dichiarato che il territorio bergamasco si configura come un’area molto competitiva nel settore aerospaziale. La sua affermazione si basa sull’analisi delle attività e delle potenzialità del polo locale, che si sta sviluppando come un centro strategico in ambito europeo. La notizia riguarda un possibile rafforzamento del ruolo della regione nel settore, senza ulteriori dettagli sui progetti o sulle iniziative specifiche.

Il professor Gianluca D’Urso, alla guida del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione presso l’Università degli Studi di Bergamo, indica il territorio bergamasco come un polo altamente competitivo per l’economia aerospaziale. L’obiettivo è trasformare le competenze tecniche già presenti nelle imprese locali in un sistema coordinato per intercettare investimenti strategici futuri. L’analisi del docente mette in luce come numerose piccole e medie imprese della provincia possiedano già l’know-how necessario per operare in questo campo, sebbene spesso manchi loro la consapevolezza di poter competere in tale mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aerospazio: Bergamo punta a diventare hub strategico europeo Salute: Italia punta a diventare hub europeo innovazione per longevità(Adnkronos) – Si è svolta ieri, a Milano, la tavola rotonda finale della prima edizione della Community Longevity+ di Teha Group, l’iniziativa nata... Cira, via al Piano Strategico: ricerca e infrastrutture per rafforzare l’aerospazio italianoIl Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha approvato il nuovo Piano Strategico Triennale 2026-2028, documento che definisce priorità,... Bergamo pronta per le sfide dell’aerospazio: Tante opportunità, bisogna fare sistemaIl professor Gianluca D’Urso, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione dell’Università degli Studi di Bergamo, illustra la competitività del nostro ter ... bergamonews.it Aerospazio motore dell’innovazione: È un laboratorio avanzato della sostenibilitàIl professor Giuseppe Franchini, delegato del Rettore alla Transizione energetica e direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Bergamo, illustra il ruo ... bergamonews.it