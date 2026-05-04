Generazioni sul palco il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto festeggia dieci anni | Un motore di cultura

Il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto compie dieci anni, celebrando un decennio di rappresentazioni e incontri culturali. Durante questa decade, si sono susseguite numerose anteprime e spettacoli, coinvolgendo diverse generazioni di artisti e pubblico. La manifestazione si tiene ogni anno nel comune veneto e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario teatrale locale. La festa per il decennale si accompagna a eventi speciali e nuove produzioni.

A dieci anni dalla sua nascita, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto raggiunge un traguardo che racconta molto più di una semplice continuità. Dal 18 al 31 maggio 2026 il Cinema Teatro Astra ospita 44 appuntamenti in quattordici giorni, dando spazio a oltre 800 tra attrici e attori di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Teatro Ragazzi Latina: 10 anni di spettacoli e crescita culturale, tra tradizione e nuove generazioni sul palco.Latina celebra un decennio di attività ininterrotta del Teatro Ragazzi, un progetto che ha saputo radicarsi profondamente nel tessuto culturale della... Leggi anche: 870 aziende e 45mila lavoratori: il "motore" dell'industria romagnola festeggia dieci anni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Generazioni sul palco, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto festeggia dieci anni: Un motore di cultura; Presentata la decima edizione del Festival del Teatro: da 18 al 31 maggio al Cinema Teatro Astra; Festival Picinin; 29a edizione Festival di teatro per le nuove generazioni MAGGIO ALL’INFANZIA – ALTRI PINOCCHI. Il dialetto si fa teatro sul palco del ‘Guglielmi’Il dialetto a Massa non è soltanto una parlata: è memoria viva, è racconto tramandato nelle cucine e nelle aie, tra le veglie e le sgranere, dove si sgranava il granoturco, e le storie di morti, di ... lanazione.it Teatro e scuola, torna il Festival Elisabetta TurroniIl sito del Corriere Cesenate vuole fornire ai lettori un’informazione di qualità in forma gratuita. Questi ultimi non vengono usati da noi per una profilazione pubblicitaria, bensì esclusivamente a f ... corrierecesenate.it Siete tutti invitati al XII Festival del Teatro della Scuola, che si svolgerà dal 6 al 9 maggio, con premiazioni il 9 maggio. - facebook.com facebook