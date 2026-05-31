Un uomo è stato trovato morto nel suo casolare nel cuore del Chianti. La notizia è stata confermata dal sindaco, che ha ricordato il defunto come un amico. La scena si trova tra gli alberi di un’area rurale, dove le foglie si muoveranno da sole al soffiare del vento. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Quando soffierà il vento balleranno da sole le foglie degli alberi intorno al suo casolare nel cuore del Chianti. Mattew Spender, artista britannico di statura internazionale, se ne è andato all’età di 81 anni. 47 sue sculture erano state protagoniste del capolavoro di Bernardo Bertolucci, ‘Io ballo da sola’ (1996), girato nel Chianti, nei luoghi che gli fece conoscere lo stesso artista, molto amico del regista. A dare il triste annuncio è il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini. "Ciao Mattew, ciao, oggi che non ci sei più. Si è spenta una luce nel mio personale orizzonte fatto di persone a cui sono legato. Vero che continueremo a ricordarti attraverso le opere splendide che hai realizzato, ma è anche vero che perdiamo il tuo sorriso e la tua passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gaiole ha perso un amico. Addio a Mattew Spender. Il sindaco Pescini lo ricorda

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