Buffon ricorda Manninger | Ho perso un amico Ci guardavi come a dire | siete matti non mi avrete

Il portiere di lunga data ha condiviso sui social un messaggio in ricordo dell’ex collega, scomparso questa mattina. Nel post, ha scritto che la perdita di Manninger rappresenta la perdita di un amico e di una persona ammirata, aggiungendo che ogni lacrima sarebbe solo un'ulteriore manifestazione di dolore per la sua scomparsa. Non sono state fornite altre specifiche sulla causa o sulle circostanze della morte.

Buffon ha voluto ricordo Alex Manninger, morto questa mattina, con un post bellissimo sui propri canali social: "Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato".🔗 Leggi su Fanpage.it

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