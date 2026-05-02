Alex Zanardi il ct abruzzese Addesi lo ricorda | Un amico vero correremo per lui

In Abruzzo si piange la scomparsa di Alex Zanardi, figura nota nel mondo dello sport paralimpico. Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo paralimpico, ha espresso il suo dolore ricordando Zanardi come un amico vero. Addesi ha anche annunciato che la squadra correrà per lui, condividendo il desiderio di onorare la memoria dell’atleta.

Profondo cordoglio anche in Abruzzo per la scomparsa di Alex Zanardi. A ricordarlo con commozione è Pierpaolo Addesi, commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo paralimpico e figura di riferimento dello sport abruzzese.“È una notizia tristissima. Abbiamo molto sperato, ma mi spiace.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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