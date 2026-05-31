Al Love Film Festival, un noto attore presenterà alle 17 nella Sala della Vaccara. L’evento prevede un intervento di un ospite di rilievo che si racconterà al pubblico presente. La partecipazione è aperta e l’attore discuterà della sua carriera e delle sue esperienze nel mondo del cinema. La conferenza si svolge in un contesto di incontri dedicati al cinema e alla cultura cinematografica.

Un grandissimo ospite al Love Film Festival che oggi alle 17 presenta alla Sala della Vaccara l’attesissimo incontro speciale aperto al pubblico con Gabriele Lavia (nella foto) attore, regista e maestro della scena italiana, protagonista da oltre cinquant’anni della cultura teatrale e cinematografica italiana, che a Perugia racconterà la sua straordinaria carriera tra cinema, teatro e televisione. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo racconti, esperienze e riflessioni di uno dei più grandi artisti dello spettacolo contemporaneo, moderato da Daniele Corvi e Andrea Simonella. Al termine sarà consegnato a Lavia il Grifone d’Oro alla Carriera, a seguire proclamazione dei vincitori del Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gabriele Lavia si racconta al Love Film Festival

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