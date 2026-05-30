È iniziato il Love Film Festival, dedicato al tema dell’inclusione. Il programma prevede incontri con giovani e pubblico vario, creando un cartellone ricco e diversificato. La manifestazione si concentra su tematiche legate all’amore e alla partecipazione di tutte le persone, con eventi che coinvolgono diversi gruppi e fasce di età. La rassegna si svolge in più giornate, con proiezioni e momenti di confronto aperti al pubblico.

"Il tema dell’inclusione ci ha permesso di realizzare un cartellone ricco e denso, che alterna momenti di confronto con i più giovani e con un pubblico trasversale". Così il direttore artistico Daniele Corvi ha inaugurato ieri mattina il Love Film Festival che in questa 12esima edizione celebra l’amore come inclusione. Prime proiezioni “Le tre regole infallibili“ la mattina e “La bolla delle acque matte“, in serata. "Sono il manifesto di un cinema legato ai territori e ai valori positivi" ha detto Corvi che elogiato "la Regione che di recente ha fatto uscire il nuovo Umbria Film Fund, l’intervento per il cinema umbro più significativo degli ultimi anni" e auspicato "la ripartenza della Film Commission dopo il commissariamento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il Love Film Festival, così l’amore diventa inclusione

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