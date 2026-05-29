Il Love Film Festival si svolge a Perugia dal 29 al 31 maggio, giunto alla dodicesima edizione. La manifestazione è diretta da Daniele e prevede la partecipazione di ospiti come Gabriele Lavia, Fausto Russo Alesi e Jaele Fo. La madrina dell’evento è Barbara Chichiarelli. La rassegna si svolge nel capoluogo umbro e si tiene fino al 31 maggio.

Love Film Festival a Perugia dal 29 al 31 maggio la dodicesima edizione 2026 diretta da Daniele Corvi Tra gli ospiti Gabriele Lavia, Fausto Russo Alesi, Jaele Fo, il giornalista Luigi Garlando Madrina del festival Barbara Chichiarelli Evento di chiusura in anteprima assoluta: proiezione della serie Rai Fiction Estranei presenti il regista Cosimo Alemà e l’attore Marco Cocci Prende il via oggi, 29 maggio, a Perugia, il Love Film Festival, primo festival cinematografico in Italia incentrato sul tema dell’amore, alla sua dodicesima edizione con la direzione artistica di Daniele Corvi. La manifestazione, che premia con il Grifone d’oro le... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Love Film Festival da oggi al 31 maggio a Perugia. Ospiti Gabriele Lavia, Fausto Russo Alesi, Jaele Fo. Madrina Barbara Chichiarelli

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