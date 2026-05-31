Gabriele Cirilli ha dichiarato di aver attraversato un periodo di depressione e isolamento, durante il quale trascorreva gran parte del tempo sdraiato sul divano. La sua testimonianza è stata rilasciata in un'intervista in cui ha parlato delle difficoltà vissute, senza entrare in dettagli specifici. La confessione si concentra sulla sua esperienza personale e sui momenti di disagio affrontati nel periodo di crisi.

Gabriele Cirilli ha rivelato di aver passato un momento molti difficile della sua vita durante il quale ha sofferto di depressione e si è isolato dal mondo. Il comico ha confidato che, per uscire dal periodo buio, è stato fondamentale il ruolo della moglie che lo ha sempre supportato, anche compiendo scelte difficili per permettergli di seguire i suoi sogni. La depressione di Gabrieli Cirilli La paternità e la motivazione a superare la malattia Il ruolo decisivo della moglie di Gabriele Cirilli La depressione di Gabrieli Cirilli Gabriele Cirilli è stato ospite di “La volta buona” con Caterina Balivo e ha raccontato una parte privata della sua vita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gabriele Cirilli fra depressione e isolamento, "passavo i giorni sul divano": la confessione del comico

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