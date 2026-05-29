Gabriele Cirilli | Ho sofferto di depressione Passavo giorni sul divano mia moglie è stata fondamentale

Gabriele Cirilli ha dichiarato di aver sofferto di depressione all'inizio della sua carriera, passando molti giorni sul divano. Ha aggiunto che il sostegno della moglie è stato determinante durante quel periodo.

Gabriele Cirilli racconta a La Volta Buona il periodo in cui, all'inizio della sua carriera, ha sofferto di depressione. Ad aiutarlo c'è stata sua moglie, che è stata al suo fianco in ogni circostanza, ma importante è stata anche la sua agente che l'ha spinto a partecipare ad un provino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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