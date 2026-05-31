Durante la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, la trasmissione televisiva si è spenta mentre Gabriel si apprestava a calciare il rigore decisivo. La schermata nera è durata alcuni secondi, interrompendo la diretta nel momento cruciale. Nessuna comunicazione è stata fornita in tempo reale, lasciando gli spettatori senza immagini per alcuni istanti. La partita è continuata successivamente, ma l’interruzione ha causato sconcerto tra il pubblico presente e a casa.

Nel momento più importante della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, la tv si spegna proprio mentre Gabriel si prepara a calciare il rigore decisivo. I tifosi restano senza immagini ed esplode il caos. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gabriel sta per calciare il rigore decisivo… ma la tv si spegne: la reazione è assurda

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Thuram è un giocatore pessimo, e tutti sanno che anche Kenan lo è. Preferirei Mauro Icardi e Gabriel Sara del Galatasaray a questi giocatori inetti che non sanno nemmeno calciare un pallone e non sanno usare nessuno dei due piedi. Loro sono giocatori di li x.com