Futuro Nazionale con Vannacci il Comitato 364 di Ancona sceglie Luca Rigone come delegato
Il Comitato 364 di Ancona ha designato un nuovo rappresentante per le Marche in vista della fase costituente di un nuovo partito futurista promosso da un movimento politico guidato da un generale. La nomina riguarda un delegato che parteciperà alle attività di formazione e organizzazione del partito. La scelta si inserisce nelle procedure di avvio del processo di costituzione del nuovo soggetto politico.
ANCONA – Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, attraverso il proprio comitato 364 di Ancona, ha scelto ed espresso un nuovo delegato che in rappresentanza della regione Marche presenzierà e parteciperà alla fase costituente del nuovo Partito Futurista che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Temi più discussi: Roberto Vannacci, Futuro Nazionale verso l'assemblea costituente: il regolamento; Vannacci sbarca al Pirellone: due consiglieri passano a Futuro Nazionale; Già 4mila adesioni per Futuro Nazionale, il movimento del generale Vannacci: designati i delegati di altri tre comitati; Alla Camera Vannacci avrà visibilità e soldi grazie a un partito allo 0 per cento.
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