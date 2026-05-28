Futuro Nazionale con Vannacci eletti dal Comitato Ancona 287 i delegati che andranno a Roma

Ieri, nel Comitato Ancona 287, si sono svolte le votazioni per scegliere i due delegati che rappresenteranno la regione all’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci a Roma. Sono stati eletti Fabio Berto e Roberto Nicastro, che parteciperanno alla riunione ufficiale. La votazione ha coinvolto 287 membri del comitato, che hanno espresso le loro preferenze per questi candidati.

ANCONA - Si sono svolte nella giornata di ieri le votazioni del Comitato Ancona 287 per l'elezione dei due delegati che andranno a Roma all’Assemblea nazionale costituente di Futuro Nazionale con Vannacci, votazioni che hanno fatto registrare la nomina di Fabio Berto e Roberto Nicastro.“Leggi le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Futuro Nazionale - Vannacci e la politica estera (04.04.26)

Notizie e thread social correlati

Il generale Roberto Vannacci fa proseliti ad Ancona. È nato il Comitato costituente di Futuro NazionaleAd Ancona è stato costituito il primo Comitato di Futuro Nazionale, con la partecipazione del generale Roberto Vannacci.

Nasce a Taranto il Comitato “Futuro Nazionale Vannacci”A Taranto si è formato ufficialmente il Comitato “Futuro Nazionale Vannacci”, promosso da Francesco Battista, ex consigliere comunale della città.

Temi più discussi: Roberto Vannacci, Futuro Nazionale verso l'assemblea costituente: il regolamento; Vannacci sbarca al Pirellone: due consiglieri passano a Futuro Nazionale; Laura Ravetto lascia la Lega e passa a Futuro nazionale di Vannacci; Ravetto lascia la Lega e approda in Futuro Nazionale di Vannacci.

Arzignano, dopo le elezioni Futuro nazionale di Vannacci sbarca in Consiglio comunale x.com

Vannacci, nasce la componente di Futuro Nazionale alla Camera: Ignorarci sarà sempre più difficileAndrà nel gruppo misto, con i deputati Edoardo Ziello (che sarà il rappresentante). Laura Ravetto, Emanuele Pozzolo e Rossano Sasso ... repubblica.it

Futuro Nazionale come la Lega negli Anni ’90: il movimento di Vannacci apre la prima sede della Lombardia a VareseFervore e numeri in crescita per Futuro Nazionale nel Varesotto. Piero Galparoli e il consigliere regionale Luca Ferrazzi, neo aderente di Futuro Nazionale, presentano lo spazio operativo: Oltre 30 ... varesenews.it