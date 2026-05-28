Futuro Nazionale con Vannacci eletti dal Comitato Ancona 287 i delegati che andranno a Roma
Ieri, nel Comitato Ancona 287, si sono svolte le votazioni per scegliere i due delegati che rappresenteranno la regione all’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci a Roma. Sono stati eletti Fabio Berto e Roberto Nicastro, che parteciperanno alla riunione ufficiale. La votazione ha coinvolto 287 membri del comitato, che hanno espresso le loro preferenze per questi candidati.
ANCONA - Si sono svolte nella giornata di ieri le votazioni del Comitato Ancona 287 per l'elezione dei due delegati che andranno a Roma all’Assemblea nazionale costituente di Futuro Nazionale con Vannacci, votazioni che hanno fatto registrare la nomina di Fabio Berto e Roberto Nicastro.“Leggi le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Futuro Nazionale - Vannacci e la politica estera (04.04.26)
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