Futuro Alisson Santos riscatto o addio? Arrivata la decisione!

Un messaggio pubblicato sui social dall’esterno brasiliano ha suscitato preoccupazioni tra i tifosi del Napoli, alimentando voci su un possibile trasferimento in Portogallo. La decisione definitiva sull’avvenire del giocatore non è ancora stata comunicata, lasciando in sospeso il suo futuro con la squadra.

Il messaggio sui social dell’esterno brasiliano aveva generato timore tra i tifosi partenopei e alimentato speculazioni su un possibile ritorno in Portogallo. A Bola, quotidiano lusitano, ha chiarito che il post rappresentava un addio alla stagione, non al club. De Laurentiis aveva manifestato l’intenzione di esercitare l’opzione di riscatto già da tempo, ma l’annuncio ufficiale era stato rimandato a causa delle priorità legate alla scelta del nuovo allenatore. Con l’arrivo di Max Allegri, nulla fa pensare ad una seperazione. Alisson-Napoli: quanto costa l’affare. L’importo complessivo che il Napoli verserà allo Sporting ammonta a 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Ritornano i VERI TITOLARI Povero Vergara... Alisson Santos rischia di tornare a casa!

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