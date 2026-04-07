Alisson Santos incanta Napoli | arriva la decisione della società

Alisson Santos ha giocato un ruolo decisivo nella partita di ieri contro il Milan, contribuendo a sbloccare il risultato per il Napoli. La società ha preso ora una decisione riguardo alla sua posizione all’interno del club. La sua prestazione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, portando a una valutazione ufficiale da parte della dirigenza. La situazione si è evoluta in seguito alla sua prova in campo.

È stato l’uomo che ha permesso al Napoli di sbloccare la partita di ieri contro il Milan: stiamo parlando di Alisson Santos. Il brasiliano, inserito da Antonio Conte nel secondo tempo, ha dato nuova vitalità all’attacco azzurro e con una sua giocata ha propiziato l’azione del goal di Politano. Il Napoli ha ormai preso una decisione chiara sul suo futuro. L’esterno offensivo, arrivato con la formula del prestito dallo Sporting, ha convinto pienamente lo staff tecnico e la dirigenza, che sono pronti a puntare su di lui anche per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la società azzurra ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto già prevista nell’accordo iniziale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Napoli-Alisson, arriva la decisione sul futuro: l’annuncio di SkyIl Napoli riparte nel migliore dei modi dopo il periodo di sosta per le nazionali.

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Alisson Santos e De Bruyne: riscatto per il primo, voglia di Napoli per il secondoFrancesco Romano, esperto di mercato, parla di alcune situazioni di casa Napoli attraverso il suo canale You Tube. ilnapolionline.com

La prestazione contro il Milan è stata eccezionale: secondo voi, Alisson Santos va riscattato subito per 15,5 milioni - facebook.com facebook

Era arrivato a sorpresa a gennaio come semplice rincalzo. D’altronde allo Sporting, fino a quel momento, aveva giocato poco e praticamente mai dal 1’ Alisson Santos a Napoli ha trovato la sua dimensione e nel giro di pochi mesi ha già convinto piazza e di x.com