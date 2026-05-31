Le squadre di futsal Under 19 di Aosta 511 e Saint-Pierre si sono confrontate con le rappresentative nazionali ad Anzio. Le valdostane affrontano le squadre di Roma e Cagliari nei playoff. La partita tra Aosta 511 e le avversarie si è svolta in un torneo regionale, con le valdostane che cercano di migliorare la loro media realizzativa. La sfida tra le squadre di Anzio e le nazionali si è conclusa con risultati ancora da ufficializzare.

? Punti chiave Come faranno le valdostane a superare le avversarie di Roma e Cagliari?. Quale segreto nasconde la media realizzativa dell'Aosta 511 nei playoff?. Chi sono le giocatrici chiave che guideranno il Saint-Pierre verso lo scudetto?. Perché questa doppia qualificazione rappresenta un primato storico per la regione?.? In Breve Aosta 511 affronta Women Roma venerdì 5 giugno alle ore 11:00 al PalaRinaldi.. Saint-Pierre sfida il Cagliari venerdì 5 giugno alle ore 20:00.. Aosta 511 ha segnato 37 reti in 6 partite durante i playoff.. La finale scudetto Under 19 si disputerà domenica 7 giugno alle ore 11:00.. Due squadre valdostane ad Anzio per la sfida dello scudetto Under 19: Aosta 511 e Saint-Pierre puntano al titolo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futsal Under 19: Aosta 511 e Saint-Pierre sfidano l’Italia ad Anzio

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