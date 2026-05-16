Saint-Pierre Artzon punta sulla memoria | via Émile Chanoux si rinnova

A Saint-Pierre, il progetto di riqualificazione di via Émile Chanoux si concentra sull'inserimento di fotografie storiche per valorizzare il vecchio borgo. La volontà è di rinnovare l’aspetto della strada mantenendo vivo il ricordo del passato attraverso immagini che documentano il passato del luogo. Il progetto è affidato a un team di esperti incaricati di guidare le iniziative di recupero e valorizzazione della zona, con l’obiettivo di integrare elementi storici nel contesto urbano attuale.

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