Glaucoma | screening gratuiti con camper ad Aosta e Saint-Vincent

Questo fine settimana, un camper attrezzato sarà presente ad Aosta e Saint-Vincent per offrire screening gratuiti sul glaucoma. Gli esami sono rapidi e si svolgono in modo semplice, senza bisogno di prenotazioni. L’obiettivo è individuare precocemente eventuali segni della malattia, spesso asintomatica, che può portare alla perdita della vista se non trattata. La presenza del camper permette di raggiungere facilmente chi desidera sottoporsi ai controlli.

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? Punti chiave Come può un esame rapido fermare il ladro silenzioso della vista?. Dove si troverà esattamente il camper attrezzato questo fine settimana?. Perché i medici hanno riscontrato casi con parametri estremamente elevati?. Chi può beneficiare gratuitamente di questo test alla pressione oculare?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 9-18:30 in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent.. Domenica 17 maggio ore 9-18:30 in Piazza Chanoux ad Aosta.. Test tramite tonometro a soffio per monitorare il 2% della popolazione mondiale colpita.. Precedenti screening su 900 persone hanno rilevato circa cinquanta casi con valori alterati.. I Lions Clubs della Valle d’Aosta e l’Azienda Sanitaria Locale organizzano nuovi screening gratuiti per il glaucoma tra sabato 16 maggio a Saint-Vincent e domenica 17 maggio ad Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Glaucoma: screening gratuiti con camper ad Aosta e Saint-Vincent ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Glaucoma, al via la campagna di prevenzione con screening gratuiti: tutte le informazioniCampagna di prevenzione e screening gratuiti organizzati dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, in collaborazione con numerosi volontari... Glaucoma: screening gratuiti per fermare il killerLa Settimana Mondiale del Glaucoma ha portato l’Asl Avellino a organizzare controlli gratuiti negli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei...