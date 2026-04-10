È stato aperto il nuovo bando delle borse Sestini, dedicato a studenti di cinque classi di un istituto scolastico. L’obiettivo è identificare e smascherare le fake news riguardanti la chimica attraverso prove sperimentali. Le classi coinvolte si concentrano su attività pratiche per verificare le affermazioni diffuse sul tema. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un'informazione corretta nel settore scientifico.

Torna il bando delle borse Sestini: l’iniziativa coinvolge cinque classi dell’istituto dove gli studenti sono chiamati a smascherare le fake news sulla chimica con prove sperimentali. Nel percorso di formazione di uno studente arriva quel momento, che è in realtà una grande opportunità, in cui la teoria dei manuali incontra la complessità del mondo reale. Per gli studenti dell’Istituto «G. Natta» di Bergamo, quell’occasione coincide, da 14 anni, con l’apertura del bando delle borse di studio intitolate ai professori Quirino e Bernardo Sestini, e promosse dalla Siad Fondazione Sestini. Il bando di quest’anno si intitola «Cerca le fake news sulla chimica e dimostra sperimentalmente il loro errore». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Una borsa di studio per combattere le fake news della chimica

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