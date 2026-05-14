Furti di auto estorsioni e spaccate nei negozi | quattro condanne

In una recente udienza, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha emesso quattro condanne in seguito a un procedimento con rito abbreviato. Le persone coinvolte sono state giudicate colpevoli di aver commesso furti di auto, estorsioni e danneggiamenti ai negozi della zona. Le pene variano da due anni e quattro mesi a tre anni e dieci mesi di reclusione. La sentenza si riferisce a un’indagine che ha coinvolto diversi episodi di criminalità nel territorio.

Il Gup del Tribunale di Termini Imerese ha condannato quattro persone con rito abbreviato a pene comprese tra 2 anni e 4 mesi e 3 anni e 10 mesi. Sono accusati di una lunga serie di reati commessi tra febbraio e marzo del 2025, che riguardano in particolare furti pluriaggravati, ricettazione e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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RICICLAGGIO DI AUTO RUBATE, FATTE A PEZZI E SPEDITE ALL'ESTERO: QUATTRO DEL FOGGIANO AI DOMICILIARI

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