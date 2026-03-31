Furti d' auto in serie sgominata una banda | quindici arresti

Quindici persone sono state arrestate questa mattina nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una banda dedita a furti di auto. Le accuse riguardano associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di veicoli. L’indagine ha portato all’identificazione di diversi membri del gruppo, coinvolti in una serie di episodi di furto e riciclo di auto.

Associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di auto: è l'accusa, contestata a vario titolo, che ha fatto finire in manette questa mattina una quindicina di persone, in gran parte di Cerignola (Foggia) e di età compresa tra i 23 e i 56 anni, arrestate nell'ambito di una inchiesta della procura di Trani contro i furti di auto. La banda era in grado di rubare in una notte anche una decina di auto che poi venivano cannibalizzate per venderne i pezzi. Le indagini degli agenti della squadra mobile della questura di Andria e della polizia locale di Barletta, hanno accertato che gli indagati avrebbero rubato auto in diversi comuni del nord Barese, come Barletta e Trinitapoli, che poi avrebbero smontato per rivenderne i pezzi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Il gruppo si occupava di furti, smontaggio e rivendita di pezzi di ricambio utilizzando basi operative tra Cerignola, Barletta e Trinitapoli e spingendosi anche in provincia di Bari - facebook.com facebook

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