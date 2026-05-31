Il fratello di Gianluca Ibarra Silvera ha raccontato di aver visto un marchio sugli animali disegnato sulla parete e successivamente ascoltato colpi di coltello. Silvera è stato ucciso nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione di Milano Certosa. La famiglia ha denunciato l’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili. La notizia è stata resa nota attraverso un’intervista a “Fuori dal Coro”.

Uno sfogo amaro, quello del fratello di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di origine sudamericana accoltellato a morte nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il ragazzo racconta il dramma di quegli istanti alle telecamere di Fuori dal Coro: "Non sono neanche persone, questi sono degli animali. È una gang. Mio fratello praticamente mi è morto tra le braccia". E ancora: "L'unico che sa come è andata sono io che ero lì con lui. Escono sei, sette ragazzi e iniziano a dire 'Somos los reyes' ('Siamo i re', ndr). Hanno fatto un marchio sulla parete, con la scritta LK. È una gang". A quel punto - proseguono - "hanno iniziato ad accerchiarci, siamo scesi sui binari correndo, con 30 persone dietro che ti rincorrono con coltelli, bottiglie, sassi, mi sono arrivate pure delle bottigliate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuori dal Coro, il fratello di Gianluca Ibarra Silvera: "Animali, il marchio sulla parete poi le coltellate"

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