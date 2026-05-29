Un giovane di 22 anni è stato ucciso con coltellate alla stazione Certosa, vicino al binario 6, nella notte tra martedì e mercoledì. Le forze dell'ordine ipotizzano che l'aggressione possa essere avvenuta a causa di uno scambio di persona. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Indagini sono in corso per chiarire i motivi dell'aggressione.

Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso alla stazione Certosa, all'altezza del binario 6, la notte tra martedì e mercoledì scorsi. Diversi testimoni del quartiere hanno riferito di una rissa precedente, avvenuta il giorno stesso: motivo per cui piede l'ipotesi di una "vendetta" nei confront. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, 22enne Gianluca Ibarra Silvera ucciso a coltellate da una gang in stazione, l'ipotesi dello "scambio di persona"

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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Temi più discussi: Milano, Gianluca Ibarra Silvera ucciso dalla gang in stazione: la pista dello scambio di persona. Il fratello: Li avevamo incrociati e dicevano: siamo i re; Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano.

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