È tempo di chiusura di stagione anche per Mario Giordano che, con la puntata di questa sera, domenica 31 maggio, saluta il pubblico di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchieste della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 31 maggio 2026. Nell’ultima puntata ci sarà un’intervista esclusiva a un testimone dell’accoltellamento che ha provocato la morte di un giovane 22enne di origine sudamericana all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. A seguire, torna in studio Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour condannato in appello per l’uccisione di due rapinatori dopo un assalto alla sua attività. A metà luglio è fissata la prima udienza in Cassazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro chiude con un’intervista a un testimone dell’accoltellamento di Milano Certosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arisa canta l'Inno d'Italia per il passaggio di consegne con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Notizie e thread social correlati

A “Fuori dal coro” l’intervista a Nathan Trevallion, il papà della famigliaStasera su Retequattro alle 23 circa va in onda un’intervista a Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco, realizzata da Raffaella Regoli...

Leggi anche: Fuori dal Coro: Mario Giordano intervista Nathan, padre della famiglia del bosco

Argomenti più discussi: Fuori dal coro chiude la stagione: Mario Giordano funziona ovunque lo mettano; Tgcom24: Milano-Certosa, la stazione deserta dopo la morte del 22enne italiano Video; MEDIASET - RETEQUATTRO * FUORI DAL CORO - 31/05: GIORDANO INTERVISTA TESTIMONE DELL'OMICIDIO A MILANO CERTOSA, CASO ROGGERO E SANITÀ IN PUGLIA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Omicidio in stazione a Milano, 'mio fratello ucciso da una gang'.