Fuori dal Coro chiude con un’intervista a un testimone dell’accoltellamento di Milano Certosa

Da davidemaggio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fuori dal Coro si conclude questa sera, domenica 31 maggio, con un’intervista a un testimone di un accoltellamento avvenuto a Milano Certosa. La puntata finale del programma di approfondimento di Rete 4 include anche un’intervista a un testimone dell’episodio violento. La trasmissione, condotta da Mario Giordano, termina con questa puntata, che segna la fine della stagione in corso.

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È tempo di chiusura di stagione anche per Mario Giordano che, con la puntata di questa sera, domenica 31 maggio, saluta il pubblico di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchieste della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 31 maggio 2026. Nell’ultima puntata ci sarà un’intervista esclusiva a un testimone dell’accoltellamento che ha provocato la morte di un giovane 22enne di origine sudamericana all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. A seguire, torna in studio Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour condannato in appello per l’uccisione di due rapinatori dopo un assalto alla sua attività. A metà luglio è fissata la prima udienza in Cassazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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