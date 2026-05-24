Fuori dal Coro | Mario Giordano intervista Nathan padre della famiglia del bosco

Da davidemaggio.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Giordano, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di  Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Al centro della puntata, il caso della famiglia del bosco, con un’intervista esclusiva a papà Nathan, a sei mesi dall’inizio della vicenda. A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio in Emilia-Romagna, per cercare di capire cosa abbia spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena. Infine, si tornerà a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Telekom Serbia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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