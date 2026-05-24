Mario Giordano, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Al centro della puntata, il caso della famiglia del bosco, con un’intervista esclusiva a papà Nathan, a sei mesi dall’inizio della vicenda. A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio in Emilia-Romagna, per cercare di capire cosa abbia spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena. Infine, si tornerà a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Telekom Serbia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fuori dal Coro: Mario Giordano intervista Nathan, padre della famiglia del bosco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fuori dal Coro Violenza Giovanile e Abusi nella Chiesa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fuori dal Coro, Mario Giordano ricorda Umberto Bossi

Leggi anche: “Licenziato”, il caso Mario Giordano: cosa succede a Fuori dal coro

Temi più discussi: Fuori dal coro: Puntata del 17 maggio Video; Maltratta la moglie, incastrato dal video in tv durante la trasmissione Fuori dal Coro; Ricercato per maltrattamenti viene riconosciuto in tv: arrestato dopo un servizio di Fuori dal Coro; Fuori dal coro, oggi 24 maggio: intervista esclusiva a Nathan, padre della 'famiglia nel bosco'?.

#garlasco Prima di essere condannato a 5 anni e 8 mesi per corruzione e stalking, l’ex carabiniere Pappalardo aveva querelato per diffamazione Mario Giordano e una giornalista di #fuoridalcoro per i loro servizi su Garlasco e sistema Pavia. La denuncia era x.com

'Fuori dal coro': Nathan Trevallion rompe il silenzio sulla 'famiglia nel bosco'Nathan Trevallion, padre della 'famiglia nel bosco', rompe il silenzio a 'Fuori dal coro' con un'intervista esclusiva ... it.blastingnews.com

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it