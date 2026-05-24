Fuori dal Coro | Mario Giordano intervista Nathan padre della famiglia del bosco
Mario Giordano, come ogni domenica, torna con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Al centro della puntata, il caso della famiglia del bosco, con un’intervista esclusiva a papà Nathan, a sei mesi dall’inizio della vicenda. A seguire, un’inchiesta sui problemi legati all’integrazione, attraverso un viaggio in Emilia-Romagna, per cercare di capire cosa abbia spinto Salim El Koudri a commettere la strage di Modena. Infine, si tornerà a parlare dei ladri di case, con la storia di Igor Marini, protagonista nel 2003 dello scandalo Telekom Serbia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Fuori dal Coro Violenza Giovanile e Abusi nella Chiesa
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Mario Giordano vi aspetta questa sera in prima serata su #Rete4 con #FuoriDalCoro facebook
#garlasco Prima di essere condannato a 5 anni e 8 mesi per corruzione e stalking, l’ex carabiniere Pappalardo aveva querelato per diffamazione Mario Giordano e una giornalista di #fuoridalcoro per i loro servizi su Garlasco e sistema Pavia. La denuncia era x.com
'Fuori dal coro': Nathan Trevallion rompe il silenzio sulla 'famiglia nel bosco'Nathan Trevallion, padre della 'famiglia nel bosco', rompe il silenzio a 'Fuori dal coro' con un'intervista esclusiva ... it.blastingnews.com
Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 17 maggio 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it