MILANO – Ecco qui di seguito l’anticipazione dell’intervista, realizzata da Raffaella Regoli, a Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, in onda questa sera (alle ore 23 circa) a “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Nathan si trova ora, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E racconta: «Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana». E invece Catherine quante volte può vedere i bambini? «Al momento lei ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un’ora piena di felicità e di amore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A “Fuori dal coro” l’intervista a Nathan Trevallion, il papà della famiglia

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A spada tratta con la famiglia nel bosco - La Zanzara 25.11.2025

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