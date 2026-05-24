A Fuori dal coro l’intervista a Nathan Trevallion il papà della famiglia
Stasera su Retequattro alle 23 circa va in onda un’intervista a Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco, realizzata da Raffaella Regoli e trasmessa nel programma “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano.
MILANO – Ecco qui di seguito l’anticipazione dell’intervista, realizzata da Raffaella Regoli, a Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco, in onda questa sera (alle ore 23 circa) a “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro. Nathan si trova ora, insieme a Catherine, nella nuova casa, dove spera di poter presto accogliere i suoi figli e riunire la famiglia. E racconta: «Io tutte le mattine vado a Vasto alla casa-famiglia. Vado sei giorni a settimana». E invece Catherine quante volte può vedere i bambini? «Al momento lei ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un’ora piena di felicità e di amore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
A spada tratta con la famiglia nel bosco - La Zanzara 25.11.2025
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