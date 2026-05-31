? Punti chiave Come fanno le multinazionali a trasformare la nicotina in un giocattolo?. Perché il Piemonte registra tassi di fumo superiori alla media nazionale?. Quali strategie digitali usano le aziende per attirare i giovanissimi?. Come è raddoppiato il consumo di prodotti da fumo nelle scuole?.? In Breve Piemonte registra un tasso di fumatori del 25%, superando il 24% della media nazionale.. Il 70% dei fumatori inizia l'uso di tabacco prima dei 18 anni.. L'Europa registra l'8,4% di fumatori adolescenti e il 14,3% di utenti di svapo.. Nelle superiori italiane il 40,5% degli studenti utilizza sigarette tradizionali.. L’allarme dell’OMS sulla nuova estetica della dipendenza: in Piemonte fuma un adulto su quattro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fumo in Piemonte: 1 adulto su 4 è dipendente, l’OMS allerta sui giovani

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Argomenti più discussi: In Piemonte fuma un adulto su quattro. Sempre più sigarette elettroniche fra i giovanissimi, si svapa già alle Medie; Fumo, il farmaco che aiuta a smettere; Se smetti di fumare, benefici già in poche ore; L'incendio di Viddalba manda in fumo 20 ettari, fiamme ora domate.

Aggiungo che gruppi di questi sono presenti anche in Piemonte. Buttano fumo negli occhi con la colonizzazione islamica per nascondere chi ci sta colonizzando veramente, ma questa non é Gaza. Qui i padroni non li fanno, andassero al polo sud. Quello é lib x.com