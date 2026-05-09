Tenerife allerta per l’Hantavirus | l’OMS | ‘Il rischio è basso

Un’allerta è stata diramata a Tenerife a causa di un caso di Hantavirus, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato che il rischio complessivo rimane basso. Il virus del ceppo Andes, considerato più pericoloso, ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie. Si stanno valutando misure per isolare i passeggeri coinvolti senza generare allarmismi. Al momento, non sono stati segnalati altri casi nella zona.

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