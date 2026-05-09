Tenerife allerta per l’Hantavirus | l’OMS | ‘Il rischio è basso
Un’allerta è stata diramata a Tenerife a causa di un caso di Hantavirus, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato che il rischio complessivo rimane basso. Il virus del ceppo Andes, considerato più pericoloso, ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie. Si stanno valutando misure per isolare i passeggeri coinvolti senza generare allarmismi. Al momento, non sono stati segnalati altri casi nella zona.
? Punti chiave Perché il ceppo Andes è considerato più pericoloso degli altri virus?. Come faranno le autorità a isolare i passeggeri senza creare panico?. Quali misure adotterà l'OMS per monitorare i contagiati nelle prossime settimane?. Perché lo sbarco è stato pianificato esclusivamente nel porto di Granadilla?.? In Breve Sbarco previsto domani tra le 5:00 e le 6:00 al porto di Granadilla.. Ceppo Andes con tasso di mortalità stimato intorno al 40%.. Monitoraggio sanitario necessario per un periodo di 40-42 giorni post esposizione.. Trasferimento passeggeri tramite veicoli sigillati e corridoi recintati verso i paesi d'origine.. Domani mattina, tra le ore 5:00 e le 6:00, la nave da crociera MV Hondius farà sbarcare i passeggeri presso il porto di Tenerife dopo un focolaio di hantavirus rilevato a bordo.🔗 Leggi su Ameve.eu
WHO Says All Passengers and Crew on Hantavirus Ship Will Be Screened on Arrival in Canary Islands
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