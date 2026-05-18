scommesse pericolose allarme azzardo nei giovani uno su dieci dipendente

Un nuovo rapporto evidenzia che circa il 10% dei giovani nella zona di Pisa ha problemi legati al gioco d’azzardo. La percentuale rappresenta il dato più alto tra le diverse aree analizzate e riguarda principalmente ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Le autorità sanitarie hanno segnalato un aumento delle segnalazioni di giovani dipendenti dal gioco, con alcuni casi che si sono tradotti in situazioni di difficoltà finanziaria e sociale. La questione ha attirato l’attenzione di enti e associazioni che chiedono interventi più mirati.

Un ragazzo pisano su dieci ha problemi seri di gioco d’azzardo. È purtroppo il dato peggiore della Toscana e ben sopra rispetto alla media italiana quello che emerge dai dati elaborati dal report Espad dell’istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, lo studio di riferimento in Italia per i problemi sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio per i giovani tra i 15 e i 19 anni. Stando ai numeri, infatti, Pisa non è tra le province toscane dove si gioca di più, ma è per distacco quella dove il gioco d’azzardo mostra i segnali più preoccupanti sul fronte delle dipendenze giovanili. Si parla infatti di ragazzi che mostrano difficoltà di controllo, comportamenti compulsivi o segnali compatibili con una possibile dipendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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