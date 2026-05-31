In Italia, circa 70.000 persone muoiono ogni anno a causa del fumo. Il 67% dei fumatori inizia a consumare tabacco prima dei 18 anni. Nei centri specializzati, le patologie più frequenti tra i pazienti sono malattie respiratorie e cardiovascolari. La precoce assunzione di tabacco è collegata a un maggior rischio di sviluppare queste condizioni. I dati evidenziano la diffusione del fumo tra i giovani e le conseguenze sulla salute a lungo termine.

? Domande chiave Perché il 67% dei fumatori inizia a consumare tabacco così precocemente?. Quali sono le patologie più frequenti rilevate nei pazienti del centro?. Come influisce la dipendenza da nicotina sulla gravità delle malattie respiratorie?. Chi può accedere gratuitamente ai percorsi di disassuefazione dell'Azienda Usl?.? In Breve Il 67,5% dei corsisti ha iniziato a fumare tra gli 11 e i 17 anni.. Il 79,5% dei partecipanti al centro utilizza sigarette di tabacco tradizionali.. Il 34,9% dei pazienti presenta una dipendenza da nicotina medio alta.. Patologie polmonari e cardiovascolari colpiscono rispettivamente il 27,7% e il 15,7% dei soggetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fumo in Italia: 70.000 morti l’anno e il rischio per i giovanissimi

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