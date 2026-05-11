Schianto pauroso morti così Tragedia in Italia erano giovanissimi

Una notte di paura si è conclusa con una tragedia sulla strada, quando un incidente ha coinvolto alcuni giovani e ha causato diverse vittime. Le sirene delle ambulanze hanno interrotto il silenzio, portando i soccorritori sul luogo dello schianto, avvenuto poco prima di mezzanotte lungo un viale. L’incidente ha trasformato un normale incrocio in una scena di grande dolore.

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Le sirene hanno spezzato il silenzio della notte poco prima di mezzanotte, mentre lungo il viale le auto iniziavano a rallentare davanti a un incrocio improvvisamente trasformato in una scena di tragedia. Le moto distrutte sull’asfalto, i lampeggianti blu che illuminavano la carreggiata e decine di persone ferme dietro le transenne hanno accompagnato le prime ore di una notte drammatica nel quadrante sud della Capitale. L’impatto sarebbe stato violentissimo. Alcuni residenti sono scesi in strada subito dopo aver sentito il rumore dello schianto, trovandosi davanti a una scena devastante. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di intervenire, ma per i due giovani motociclisti non c’era ormai più nulla da fare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Schianto pauroso, morti così”. Tragedia in Italia, erano giovanissimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alcamo, incidente mortale in Viale Europa. Perde la vita un giovanissimo Notizie correlate Tragedia in Italia, scooter finisce nel fosso! A bordo c’erano loro, giovanissimiIl silenzio della notte è stato spezzato soltanto dal rumore improvviso di un impatto, un suono secco che si è subito perso tra il respiro della... Schianto Air Canada: chi erano i piloti morti nell’incidente aereoProvenivano da due estremità opposte del Canada, con percorsi molto diversi che li avevano condotti alla cabina di pilotaggio.