Fuggono dalla polizia e investono due ragazzine | l’inseguimento folle per le strade di Ostia

Da open.online 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due ragazzine sono state investite da un’auto che fuggiva dalla polizia a Ostia. L’incidente è avvenuto lungo le strade della zona, dove il veicolo ha travolto le giovani mentre tentava di scappare. La vettura, che stava scappando a tutta velocità, ha attraversato diverse vie prima di coinvolgere le due minorenni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Le due giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due uomini a bordo della vettura che le ha investite sono stati invece arrestati. L’altolà della polizia e l’inseguimento. Dalle prime informazioni, l’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 31 maggio, proprio mentre una volante del commissariato – impegnata nei servizi di controllo per il Giro d’Italia – ha notato una macchina sospetta e le ha intimato l’alt. La vettura, però, è scappata, facendo scattare l’inseguimento. Le due ragazze investite, poi l’incidente con la polizia. 🔗 Leggi su Open.online

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