fuggono a posto di blocco e si schiantano muore 16enne

Un’auto con a bordo cinque minorenni, tra cui un 16enne al volante, ha tentato di evitare un posto di blocco accelerando, ma è uscita di strada e si è schiantata. Nell’incidente, ha perso la vita uno dei giovani, un minorenne di 16 anni. Gli altri quattro, tra i 14 e i 16 anni, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La vettura è finita contro un ostacolo, provocando danni e feriti.

Un’auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri e mentre i militari si erano lanciati all’inseguimento della vettura. Dopo l’impatto dell’auto in fuga contro il guard-rail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Finora tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. L’incidente è avvenuto la notte scorsa intorno alle 2 ad Orta Nova, nel Foggiano. L’auto coinvolta è una Renault Megane station wagon con targa polacca. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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