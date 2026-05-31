Un 18enne è stato arrestato nel Palermitano dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri a bordo di un ciclomotore senza targa. Durante l’inseguimento, il giovane ha accelerato e ha investito un militare, che si trovava in strada. Dopo aver investito il carabiniere, l’uomo è stato fermato e portato in caserma. Nessuna informazione sulle condizioni del militare coinvolto.

Ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri a bordo di un ciclomotore senza targa, dando vita a un lungo inseguimento culminato con l’investimento di un militare. Un diciottenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in corso Vittorio Emanuele. Il giovane viaggiava insieme a un coetaneo su uno scooter privo di targa quando, alla vista di una pattuglia, ha effettuato una manovra per evitare il controllo, dirigendosi verso la strada statale 121. L’inseguimento tra Misilmeri e Bolognetta Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente avrebbe compiuto diverse manovre pericolose, comprese inversioni di marcia e cambi di direzione tra i territori di Misilmeri e Bolognetta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fugge all’alt e investe un carabiniere durante l’inseguimento, arrestato un 18enne nel Palermitano

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FUGGE ALLALT DEI CARABINIERI, INSEGUITO ED ARRESTATO UNO STRANIERO | 14/03/2026

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