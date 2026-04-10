Ardea evade dai domiciliari e fugge all’alt | arrestato dopo l’inseguimento

Nella giornata del 10 aprile 2026, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 54 anni residente ad Ardea. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari e durante un controllo ha tentato di fuggire, rifiutando di fermarsi all’alt. È iniziato così un inseguimento che si è concluso con l’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Ardea, 10 aprile 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 54enne, residente ad Ardea, poiché gravemente indiziato del reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno intercettato l’autovettura condotta dall’uomo che, alla vista dei Carabinieri, ha subito accelerato in modo repentino, ignorando l’ALT imposto tramite i segnali acustici e luminosi. L’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico, per reati di maltrattamenti in... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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