Non si ferma all'alt e parte l'inseguimento poi investe un carabiniere intervenuto per fermarlo

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri dopo aver ignorato l’alt, iniziando un inseguimento che si è concluso con l’investimento di un carabiniere intervenuto per fermarlo. Sono stati contestati reati di resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in una zona centrale della città.

Resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale sono i reati per i quali i carabinieri hanno arrestato 49enne a Roma. Non si è fermato all'alt e ha investito un militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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