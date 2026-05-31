Un politico ha proposto di ridurre l’Irpef per i giovani per cinque anni, con l’obiettivo di frenare l’esodo dei cervelli italiani. La proposta mira a incentivare i neolaureati a rimanere nel paese, riducendo l’impatto fiscale. Attualmente, si evidenzia che lo Stato ha politiche che favoriscono pensionati stranieri rispetto ai giovani italiani, contribuendo alla fuga di talenti. La riduzione fiscale sarebbe applicata esclusivamente ai giovani con meno di 35 anni.

? Punti chiave Perché lo Stato favorisce i pensionati stranieri rispetto ai neolaureati italiani?. Come può una riduzione dell'Irpef bloccare l'esodo dei giovani talenti?. Quali sono le conseguenze economiche di questa disparità fiscale strutturale?. Chi deve decidere tra attrazione di capitali e investimento sul capitale umano?.? In Breve Esiste flat tax al 7% per pensionati stranieri residenti nel Sud Italia.. Proposta prevede riduzione Irpef per un periodo di 5 anni ai neolaureati.. Mancanza di sgravi fiscali colpisce professionisti fin dal primo anno di lavoro.. L'attuale normativa favorisce l'importazione di redditi consolidati tramite flussi finanziari esterni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dei cervelli: Anghileri chiede meno Irpef per 5 anni ai giovani

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