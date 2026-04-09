Cervelli in fuga Maria Bosin Patt | Bonus di 30mila euro ai giovani che vogliono tornare

Un politico ha proposto di creare un fondo dedicato ai laureati che scelgono di tornare nel paese dopo aver studiato all’estero. L’idea prevede un incentivo di 30mila euro come sostegno unico, con l’obiettivo di facilitare il loro reinserimento nel settore pubblico e nel sistema sanitario, portando così nuove competenze e metodologie. La proposta mira a contrastare la fuga di cervelli e a valorizzare le competenze acquisite all’estero.