Cervelli in fuga Maria Bosin Patt | Bonus di 30mila euro ai giovani che vogliono tornare
Un politico ha proposto di creare un fondo dedicato ai laureati che scelgono di tornare nel paese dopo aver studiato all’estero. L’idea prevede un incentivo di 30mila euro come sostegno unico, con l’obiettivo di facilitare il loro reinserimento nel settore pubblico e nel sistema sanitario, portando così nuove competenze e metodologie. La proposta mira a contrastare la fuga di cervelli e a valorizzare le competenze acquisite all’estero.
“Istituire un fondo per il rientro dei laureati all’estero. Un bonus di 30mila euro una tantum per aiutare i laureati nel reinsediamento e riportare nella nostra pubblica amministrazione e nel nostro sistema sanitario nuove competenze, metodologie innovative e visioni indispensabili per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
“L’unica cosa che manca all’AI è il dolore. La fuga di cervelli dall’Italia? Cercano di farli tornare ma ricattandoli con il voto fuori sede”: Dargen D’Amico a Sanremo 2026Dargen D’Amico è in gara con “AI AI” alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
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