Trenitalia Gruppo FS rafforza la flotta Frecciarossa | 74 treni di nuova generazione entro il 2031

Prosegue il piano di rinnovo della flotta Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la realizzazione e la fornitura di nove Frecciarossa di nuova generazione. L’accordo, del valore di circa 260 milioni di euro, si aggiunge a quello siglato nel 2023, che prevedeva la fornitura di 36 treni, a cui si sono sommati 10 ulteriori convogli già acquisiti tramite opzione. L’investimento si inserisce nel percorso di rinnovo della flotta Frecciarossa previsto dal Piano Strategico del Gruppo FS, che punta a offrire un servizio sempre più moderno, innovativo e sostenibile. Dal 2029, con l’aggiunta di ulteriori 2 consegne, saranno 57 i nuovi treni in circolazione, con un piano che porterà a 74 convogli complessivi entro il 2031. 🔗 Leggi su Tpi.it

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