Prodotto ritirato dal supermercato attenzione! Non mangiatelo
Un prodotto è stato ritirato dalla vendita in un supermercato e non deve essere consumato. La comunicazione invita i consumatori a prestare attenzione e a evitare di ingerire l’alimento interessato. La sicurezza alimentare è una priorità nei controlli sanitari in Italia e nell’Unione Europea.
La sicurezza alimentare rappresenta uno dei pilastri fondamentali dei controlli sanitari in Italia e nell’Unione Europea. Ogni giorno vengono effettuate verifiche lungo tutta la filiera agroalimentare per garantire che i prodotti destinati ai consumatori rispettino gli standard previsti dalla normativa vigente. In questo contesto, i sistemi di allerta rapida permettono di intervenire in modo tempestivo quando emergono potenziali rischi per la salute pubblica. I richiami alimentari rientrano in queste procedure e hanno l’obiettivo di ridurre l’esposizione a sostanze non conformi. Particolare attenzione viene riservata ai prodotti importati da Paesi extra UE, dove le regole sull’uso dei fitofarmaci possono differire sensibilmente rispetto a quelle europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
ATTENZIONE RITIRATO IL NOTO PRODOTTO DAI SUPERMERCATI EUROSPIN: NON MANGIATELO, SOSPETTO BOTULINO
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