Cioccolato ritirato dai supermercati l’allerta del ministero | Non mangiatelo

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un prodotto dolciario venduto nei supermercati. Secondo l’avviso, il cioccolato in questione è stato ritirato dalla vendita e si sconsiglia di consumarlo. Il richiamo riguarda un lotto specifico del prodotto, distribuito nelle catene di vendita al dettaglio. Non sono state riportate segnalazioni di problemi sanitari correlati all’assunzione del prodotto.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo che riguarda un prodotto dolciario commercializzato nella grande distribuzione. Il provvedimento è legato a una non conformità in etichetta che può comportare un rischio per i consumatori con specifiche allergie o intolleranze. In questi casi, le segnalazioni ufficiali indicano in modo puntuale marchio, lotto e scadenze, così da consentire l’identificazione immediata delle confezioni interessate e l’adozione delle misure raccomandate. Motivazione del richiamo e indicazioni per i consumatori. La ragione del ritiro, come riportato nell’avviso, è la “Presenza di lattosio e proteine del latte in alimento commercializzato come ‘senza glutine senza lattosio e senza proteine del latte’”.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Cioccolato ritirato dai supermercati, l’allerta del ministero: “Non mangiatelo” Notizie correlate “Non mangiatelo!”. Il formaggio ritirato dai supermercati: “È rischioso”Un lotto di formaggio provolone venduto nei supermercati è stato richiamato a scopo precauzionale per un possibile rischio microbiologico. “Non mangiatelo!”. Il formaggio ritirato dai supermercati: “E’ rischioso!”È stato disposto il richiamo, in via precauzionale, di un lotto di formaggio provolone venduto nei supermercati.