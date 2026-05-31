? Domande chiave Chi sono gli altri due giocatori convocati nelle nazionali maggiori?. Come influirà questa convocazione sul valore di mercato di Ghedjemis?. Quali sono le tre squadre che l'Algeria affronterà nel girone?. Perché questo traguardo rappresenta un primato storico per il Frosinone?.? In Breve L'Algeria di Petkovic disputerà il Girone J contro Argentina, Austria e Giordania.. Palmisani e Fini ricevono convocazioni nella nazionale maggiore.. Ghedjemis è un talento del 2002 valorizzato dal settore giovanile ciociaro.. Il traguardo conferma la capacità del Frosinone di lanciare profili internazionali.. Fares Ghedjemis convocato da Petkovic per i Mondiali 2026 con l’Algeria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone storico: Ghedjemis vola ai Mondiali con l’Algeria

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