Nella recente giornata di Serie B, Ghedjemis riceve un 8 e contribuisce alla vittoria del Frosinone, mentre il Bari commette errori che gli valgono un 5. La sfida tra Monza e Venezia si conclude con segnali di solidità, mentre il Palermo mantiene la speranza di salvezza. La partita al Breda viene infiammata dalla curva del Padova, che si avvicina alla permanenza in categoria, mentre il tifo locale accende l’atmosfera.

I promossi e i bocciati della 35ª giornata di serie B. Delle fantastiche quattro, che viaggiano al ritmo di 287 punti totali (mai così tanti nella B a 20 squadre, dopo 35 giornate), l’unica che sembrava poter perdere colpi è stata il Frosinone. Perché all’intervallo, al Braglia, era sotto per la prodezza di Massolin. Prima che si svegliasse il genio di Fares Ghedjemis: palla a destra, sterzata forte sul sinistro e ci pensa lui. Così l’algerino ha ribaltato il Modena, lucidando anche il tacco per firmare il gol del sorpasso. Spinto dalle sue fortissime ali (altra gran partita pure di Kvernadze), il Frosinone rimane agganciato al suo sogno pur sapendo che non gli basterà tenere il ritmo del Monza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: Ghedjemis (8) tira la volata al Frosinone. Bari, errori imperdonabili (5)

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