Modena - Frosinone 1-2 | Apre Massolin poi Ghedjemis si scatena Gialli ribaltati
Nel match della trentacinquesima giornata di Serie BKT, il Frosinone ha vinto 2-1 contro il Modena al
Il Modena non riesce a onorare al meglio il ritorno tra le mura amiche dopo quasi un mese e cade in rimonta nella battaglia del "Braglia" contro il Frosinone nella trentacinquesima giornata di Serie BKT. Per gli emiliani forfait di Zampano prima della gara per un affaticamento muscolare. I.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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