Frecciarossa Lecce Napoli diretto | orari tempi e prezzi

Un nuovo servizio diretto Frecciarossa collega Lecce a Napoli senza cambi, con una durata di circa cinque ore. La tratta include fermate principali lungo il percorso. Sono stati aggiornati anche gli orari e i prezzi dei biglietti. Le corse sono disponibili con frequenza variabile nel corso della giornata. I biglietti si possono acquistare online o in stazione, con tariffe che variano in base alla disponibilità e alla classe scelta.

Scopri il nuovo Frecciarossa Lecce Napoli diretto: viaggio senza cambi, tempi ridotti a 5 ore, fermate principali e prezzi aggiornati. Il trasporto ferroviario italiano compie un passo importante verso una maggiore integrazione del Mezzogiorno. Con l’introduzione del nuovo Frecciarossa diretto Lecce–Napoli, Trenitalia inaugura un collegamento strategico che promette di ridurre i tempi di viaggio e migliorare l’esperienza dei passeggeri. Una novità attesa da anni, che cambia radicalmente gli spostamenti tra Puglia e Campania. Un collegamento storico: niente più cambi tra Lecce e Napoli. A partire dal 1° luglio 2026 prende il via il primo Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli, eliminando la necessità di effettuare cambi durante il viaggio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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