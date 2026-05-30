Dal 1° luglio sarà attivo il nuovo collegamento Frecciarossa tra Lecce e Napoli, con vendita dei biglietti già aperta. Il servizio permette di viaggiare tra le due città senza cambi di treno lungo il percorso.

Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento Frecciarossa che unirà direttamente Lecce e Napoli, senza la necessità di effettuare cambi lungo il percorso. Un servizio particolarmente atteso da pendolari, studenti universitari, turisti e lavoratori che si spostano tra Puglia e Campania. La prima corsa partirà dalla stazione di Lecce martedì 1° luglio alle ore 18.10, mentre il debutto del collegamento in direzione opposta è previsto il giorno successivo, mercoledì 2 luglio, con partenza da Napoli Centrale alle 6.45. Lungo il tragitto il convoglio effettuerà fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, garantendo così un collegamento diretto tra alcune delle principali città del Sud Italia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Dal 1° luglio arriva il Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli: aperta la vendita dei biglietti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli dall’1 luglio È il primo collegamento diretto in treno fra i due capoluoghi regionaliIl primo treno Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli partirà l’1 luglio alle 18,10 da Lecce.

Trenitalia attiva il Frecciarossa Lecce-Napoli: niente più cambio a Roma per chi viene dal SalentoDal 1° luglio, il Frecciarossa collega direttamente Lecce e Napoli senza bisogno di scendere a Roma.

Temi più discussi: Lavori sulla Napoli-Bari: treni sospesi e bus sostitutivi a giugno sulla Roma-Lecce, tutti i disagi; Nuova linea AV/AC Napoli-Bari: modifiche alla circolazione ferroviaria di Trenitalia; Trenitalia ha annunciato delle modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Napoli-Caserta (via Cancello), Caserta-Benevento-Foggia e Caserta-Salerno; CASERTA FOGGIA Alta Velocità Napoli-Bari, stop ai treni dal 10 giugno tra Caserta e Foggia.

Trenitalia, dal 1° luglio parte il primo Frecciarossa diretto che collega Napoli a Lecce. Più rapidi e comodi i collegamenti tra Puglia e Campania. In vendita i biglietti del nuovo servizio che unirà il Salento a Napoli senza cambi. - Corriere della Sera - #Economia x.com

Trenitalia, dal 1 luglio il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-NapoliL'1 luglio 2026 entrerà in esercizio il primo Frecciarossa diretto Lecce - Bari - Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che realizza il primo collegamento diretto tra i due capoluoghi di ... tg24.sky.it

Trenitalia, dal 1° luglio parte il primo Frecciarossa diretto che collega Napoli a LecceDal prossimo 1° luglio entrerà in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Lecce, Bari e Napoli. La novità, annunciata da Trenitalia, rappresenta un passo importante per la mobilità nel Mezzogiorno, ... corriere.it