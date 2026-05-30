Dal 1° luglio arriva il Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli | aperta la vendita dei biglietti

Da teleclubitalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° luglio sarà attivo il nuovo collegamento Frecciarossa tra Lecce e Napoli, con vendita dei biglietti già aperta. Il servizio permette di viaggiare tra le due città senza cambi di treno lungo il percorso.

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Sarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento Frecciarossa che unirà direttamente Lecce e Napoli, senza la necessità di effettuare cambi lungo il percorso. Un servizio particolarmente atteso da pendolari, studenti universitari, turisti e lavoratori che si spostano tra Puglia e Campania. La prima corsa partirà dalla stazione di Lecce martedì 1° luglio alle ore 18.10, mentre il debutto del collegamento in direzione opposta è previsto il giorno successivo, mercoledì 2 luglio, con partenza da Napoli Centrale alle 6.45. Lungo il tragitto il convoglio effettuerà fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, garantendo così un collegamento diretto tra alcune delle principali città del Sud Italia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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